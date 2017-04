Afrikaanse auto’s op woord.nl

Het onvolprezen woord.nl zendt deze zaterdag op het heerlijke tijdstip van 04.00 uur ’s ochtends op Radio 1 mijn eerste radiodocumentaire ‘Een auto naar Afrika’ uit 2008 weer eens uit. Met medewerking van Gerbert van der Aa. Beste mensen, dit is gewoon nog steeds een keigoed en superspannend verhaal, dus ga gewoon luisteren! En als toetje staat mijn meest recente radiodocu (uit 2013 alweer) getiteld ‘Een Afrikaanse auto’ online bij woord.nl. Nu lijkt het net of ik alleen maar in Afrika en auto’s ben geinteresseerd, maar dat is niet zo hoor.

