Jongens en meisjes: dit wordt echt leuk. Een avond over tinder naar aanleiding van de publicatie van de Fosfor longread Uitgeveegd van Philippus Zandstra. Komt allen!

De Nieuwe Anita, 19 november, 20.00 uur

Met: filosoof Jan Drost (The School of Life, auteur van Het Romantisch Misverstand), Xaviera Hollander (schrijfster van de megaseller The Happy Hooker) en: offline tinderen.

Zie ook interviewtje met mij in Het Parool (Blendle link)