De Avond van het Liefdesverdriet

Dinsdag 24 oktober in De Nieuwe Liefde

Liefdesverdriet. Waar de één het op een woest drinken, nachtbraken en Tinderen zet, springt de ander op de fiets om de wilde natuur in te trekken. Anderen kruipen van ellende zo diep mogelijk weg van de wereld of proberen temidden van het droeve circus van pijn, ellende en ongeloof juist te zoeken naar betekenis en troost

Twee mannen, Jan Drost en Jeroen van Bergeijk, schreven dit jaar een boek over hun gebroken hart. Drost doet dat in Als de liefde voorbij is als filosoof, zoekend naar steun en troost in filosofie, muziek, films en literatuur. Van Bergeijk fietste naar Santiago de Compostela en schreef in Liefde, lijden, lossen over wat er onderweg met hem gebeurde. Alma Mathijsen houdt een column over hoe zij tegen liefdesverdriet aankijkt.

Deze ervaringsdeskundigen én jijzelf gaan tijdens de Avond van het Liefdesverdriet het fenomeen liefdesverdriet te lijf. Met alles erop en eraan: lezingen, gesprekken, filmfragmenten, de 5 fasen van rouw en muziek voor een gebroken hart. Huil mee met schrijnende voorbeelden, duik weg voor confronterende vragen, lach om de oh zo herkenbare anekdotes en ga naar huis met een hart onder de riem en inzichten die op lange termijn bruikbaar zijn.