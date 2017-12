Vorige week verscheen in de Volkskrant mijn longread over mijn ervaringen als Uberchauffeur. Het verhaal kreeg behoorlijk wat aandacht. Zie bijvoorbeeld dit filmpje of deze podcast op de site van de Volkskrant. Ik mocht ook over mijn ervaringen vertellen bij Radio EenVandaag en bij Nieuwsuur.

In het voorjaar van 2018 verschijnt mijn boek Uber alles – verhalen uit de onderkant van de deeleconomie bij uitgeverij Ambo|Anthos.