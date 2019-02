Tweede druk Uberleven

Er was de afgelopen weken veel te doen rond de recente dodelijke ongevallen in Amsterdam waar Uberchauffeurs bij betrokken waren. Ik mocht hier en daar mijn licht laten schijnen over de gebeurtenissen. Onder andere in het NOS Journaal (opening), Nieuwsuur (opening), RTL Nieuws (opening) en nogmaals RTL Nieuws (vanaf 6 min).

Voor Vrij Nederland schreef ik ‘Onder het mom van innovatie verzet Uber steeds steeds weer tegen wet- en regelgeving’ (blendle link).

Als je echt wilt weten hoe het zit, beveel ik je mijn boek Uberleven aan, de tweede druk ligt inmiddels in de boekwinkels.