Jeroen van Bergeijk kocht bij bol.com een Google Home Mini en volgde het pakketje gedurende 18 uur en 26 minuten van het distributiecentrum in Waalwijk via het PostNL pakketsorteercentrum in Duivendrecht naar zijn eindbestemming op de Amsterdamse Wallen. ‘We blijven toch nog steeds een stukje mens nodig hebben.’

Lees verder bij Vrij Nederland.

Of op Blendle.

update: en ik mocht bij De Wild in De Middag over het verhaal vertellen