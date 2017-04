Radiodocu Een Afrikaanse auto

Onze afgedankte auto’s eindigen veelal in Afrika. Maar wat gebeurt er als je het omdraait: als je in Ghana een auto bouwt en die terugbrengt naar Nederland? Met die vraag vertrekt beeldend kunstenaar Melle Smets naar het van olie doordrenkte Suame Magazine, de grootste openlucht autowerkplaats van West-Afrika. Samen met lokale monteurs begint Smets aan een mission impossible: in drie maanden tijd, uit afgedankte westerse onderdelen een Afrikaanse auto bouwen. Gaat het lukken om de auto op tijd af te krijgen om hem aan de Koning van Ashanti te presenteren? Tussen sputterende motoren, het geklingklong van hamers op ijzer en het gesis van geïmproviseerde lasapparaten volgt radiomaker Jeroen van Bergeijk kunstenaar Smets bij de bouw van zijn auto en portretteert hij Suame Magazine, waar naar schatting 200.000 mecaniciens werkzaam zijn.