Fosfor verkocht aan Singel uitgeverijen

Persbericht:

Amsterdam, 18 november 2016. Uitgeverij Fosfor, dé digitale uitgeverij voor diepgravende reportages, essays en biografische schetsen, is haar startfase ontgroeid. Om de belangen van de auteurs blijvend te kunnen dienen heeft Fosfor aansluiting gezocht en gevonden bij Singel Uitgeverijen: vanaf 1 januari 2017 zal Fosfor onderdeel zijn van deze groep samenwerkende uitgeverijen, waartoe ook De Arbeiderspers, Athenaeum–Polak & Van Gennep, Querido, Nijgh & Van Ditmar, Q en De Geus behoren.

Singel Uitgeverijen zal voortbouwen op het bestaande digitale Fosfor-platform, dat alle Fosfor-titels ontsluit via losse verkoop (e-books en longreads) en/of een lidmaatschap (van een jaar of een maand). Wel krijgt de site een nieuw aangezicht met meer keuzemogelijkheden. Daarnaast zal Fosfor onder de naam Querido Fosfor ook versneld voortgaan op een al eerder ingeslagen weg: titels die kansrijk zijn op papier zullen daadwerkelijk in boekvorm worden uitgegeven en via de boekhandel beschikbaar gemaakt.

Jeroen van Bergeijk zal als uitgever/oprichter terugtreden. Hij blijft aan Querido Fosfor verbonden als auteur. Frank Westerman intensiveert zijn betrokkenheid als mede-eigenaar en wordt ‘editor at large’. Hij zal die taak vervullen in samenwerking met Annette Portegies, de uitgever van Em. Querido’s Uitgeverij die per 1 januari 2017 ook uitgever van Querido Fosfor wordt.

Meer info