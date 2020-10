Kijk deze zondag naar VPRO Tegenlicht.

Wat gebeurt er eigenlijk met je pakketje nadat je het hebt teruggestuurd? Beseffen we wel dat door ons retourgedrag veel spullen worden vernietigd of in het buitenland terechtkomen? VPRO Tegenlicht zoekt het uit en neemt de retourindustrie onder de loep. Ik werkte als researcher mee aan deze uitzending die werd geregisseerd door Fleur Amesz.

Meer info hier